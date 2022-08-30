سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.18 للشراء، 19.24 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.20 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع، بينما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 19.18 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 19.18 جنيه للشراء.

19.25 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 19.18 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 19.18 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 19.20 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 19.20 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.23 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.