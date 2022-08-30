زى النهارده.. الجنايات تعرض الأحراز بقضية اغتيال النائب العام

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 6 سنوات، يوم 30 أغسطس 2016، محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فضت الأحراز فى خامس جلسات محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهما محبوسين.

وخلال تلك الجلسة عرضت المحكمة فيديوهات لحظة اغتيال النائب العام، كما عرضت فيديو به مجموعة من الصور لمحيط قسم الأزبكية قبل وبعد انفجار القنبلة التى زرعت أمامه، كما فضت المحكمة فيديو آخر يعرض محيط قسم الأزبكية قبل وبعد تفجيره.

وأثناء عرض أحراز تفجير محيط قسم الأزبكية، أكد الدفاع أنه لا يعلم فيما تخص هذه الأحراز ومن أين جاءت، وهنا أكد ممثل النيابة العامة أن الفيديوهات لواقعة تفجير محيط الازبكية، وتم التقاطها من الكاميرات المثبتة على المنشآت العامة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.