اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 07:00 م
أكرم القصاص
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روسيا تدعو جميع الأطراف في العراق بالامتناع عن العنف

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 05:41 م
روسيا تدعو جميع الأطراف في العراق بالامتناع عن العنف مظاهرات العراق - أرشيفية
أ ش أ

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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان اليوم الثلاثاء بإن روسيا تحث جميع الأطراف في العراق على التصرف بمسؤولية والامتناع عن العنف وسط الاشتباكات الدامية في بغداد.

وقالت زاخاروفا -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إن موسكو تراقب عن كثب الوضع السياسي المحلي في العراق حيث اندلعت احتجاجات حاشدة حول بغداد منذ أواخر يوليو.

وأضافت زاخاروفا: "نعتقد أن جميع القضايا الملحة على الأجندة الوطنية يجب أن يحلها العراقيون أنفسهم حصريًا ضمن الإطار القانوني مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية لسكان البلاد".

وتعليقا على الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مناطق وسط العاصمة العراقية وفي بعض مدن جنوب البلاد التي خلفت أكثر من 20 قتيلا وعدة مئات من الجرحى، قالت زاخاروفا إن الأحداث "نتجت عن الخلافات التي لم تحل بعد بين القوى السياسية الرئيسية في العراق بشأن موضوع تشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في أكتوبر 2021 ".

 


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