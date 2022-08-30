رفع 200 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين بـ"سنورس" فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

قال المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، إن حملة مكبرة برئاسة جمال العوامي، نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، وأشرف أيوب، نائب رئيس المركز لشؤون المرافق، بالتعاون مع قوات الشرطة، رفعت 200 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين.

وأوضح، هاشم أن حالات الإشغال التي رفعت خلال الحملة، في حرم شوارع سعد زغلول، وبورسعيد، وميدان مبارك، وعدد من الشوارع الجانبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي الحملة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات، وتيسير حركة المرور، والسير، وفك الاختناقات المرورية بالشوارع.