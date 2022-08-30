رئيس وزراء باكستان: الفيضانات الحالية هى الأسوأ فى تاريخ البلاد

كتب أحمد عرفة

قال شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، إن الفيضانات الحالية هى الأسوأ فى تاريخ البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة يانس ليركا خطة الطوارئ في باكستان تبلغ مدتها ستة أشهر تهدف للوصول إلى 5.2 مليون من الأشخاص الأكثر تضررا والأكثر ضعفا، لافتا إلى أن الخطة تركز على ثلاثة أهداف رئيسية تشمل تقديم المساعدة المنقذة للحياة وسبل العيش مثل الخدمات الصحية والغذاء والمياه النظيفة والمأوى واستكمال استجابة الحكومة، إضافة إلى التأكد من أن الأشخاص يمكنهم الوصول إلى المساعدة والحماية بطريقة آمنة وكريمة، بما في ذلك تتبع الأسرة ودعم اللاجئين والأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن.

جاء ذلك خلال اطلاق منظمة الأمم المتحدة خطة استجابة للفيضانات في باكستان والتي تعد الأسوأ منذ عقود بقيمة 160 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه وفقا للحكومة الباكستانية فإن عدد المتضررين يقدر بحوالى 33 مليون شخص، فى الوقت الذى لقى أكثر من ألف شخص حتفهم، بينهم مئات الأطفال، كما تضرر ما يقرب من مليون منزل.