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رئيس "حماية المنافسة": عقوبات تصل لـ100 مليون جنيه لمن يضر بالاقتصاد

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 06:58 م
رئيس "حماية المنافسة": عقوبات تصل لـ100 مليون جنيه لمن يضر بالاقتصاد رئيس جهاز حماية المنافسة
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الأسعار يتم تحديدها وفق العرض والطلب، مشددا: "أي إعلان عن زيادة محتملة في الأسعار يتم إحالته للنيابة العامة".
 
أضاف محمود ممتاز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون حماية المنافسة يحدد عقوبات على من يصدر فكرة الغلاء من أجل رفع الأسعار تصل إلى 100 مليون جنيه، حتى لا يضر بالاقتصاد القومي.
 
وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة، أن البيانات التي تصدر من بعض الجهات حول ارتفاع مؤشرات سعرية من شأنها أن تضر بالمنافسة والاقتصاد القومي، ولا بد من التكاتف للمرور من تداعيات الأزمة العالمية الحالية.

محمود ممتاز

جهاز حماية المنافسة

اخبار التليفزيون

الاقتصاد المصرى

اليوم السابع بلس



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