رئيس جامعة بنى سويف: مشاركة مركز الاختبارات الإلكترونية فى مبادرة "أشبال مصر"

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة في مبادرة أشبال مصر الرقمية في ظل توجيهات رئيس الجمهورية لبناء وتأهيل جيل من طلاب المدارس مدرب على أعلي مستوي في مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنية المختلفة، لتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع وزارتي الاتصالات، والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار البروتوكول المشترك بين الجامعة والوزارتين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تم انعقادها بمقر الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البشري بحضور ما يزيد عن 170 طالب وطالبة من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 17 عاما، من الطلاب الدارسين وأن الاختبارات تضمنت ثلاثة مستويات، اختبار معلومات IQ وIT لقياس مستوى الطالب، حيث ستتم إتاحة 75% من التدريب عبر الإنترنت "أونلاين"، فيما سيحصل الطلاب على نسبة 25% من التدريب في مراكز التدريب حتى لا تتعارض أيام التدريب بالمنحة مع الدراسة بالمدرسة أو مواعيد الامتحانات المعلن عنها في النظام التعليمي.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الطلاب الذين يتم تأهيلهم للمشاركة بالمبادرة سيتم إلحاقهم فيما بعد ببرنامج تأسيسي يساعدهم على تطوير وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، من خلال تعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة، ثم يلتحق الطلاب بأحد المسارات التخصصية وفقاً لاختيارهم، حيث تتضمن المسارات مجالات مختلفة مثل الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأضاف الدكتور عمرو عبد العزيز مدير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، أن الطلاب قاموا بأداء الاختبارات على أربع فترات بدءاً من العاشرة صباحاً وحتىالخامسة عصرا، وبحضور منسق وزارة التعليم العالي، وفريق العمل بمركز الاختبارات الإلكترونية، ومهندسي المشروعات من الشبكات والمكتبة الرقمية ومركز النظم، والإداريين من المشروعات، ونواب المشروعات، والهيئة المعاونة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي المشرفين على الامتحان.