رئيس جامعة الإسكندرية يكرم المشاركين فى تنظيم كأس الجامعات المصرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أثنى الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية خلال اجتماع مجلس الجامعة فى جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 على الجهد المبذول من قبل كافة المشاركين فى فاعليات كأس الجامعات المصرية الذى استضافته الجامعة فى الفترة من 19 – 24 أغسطس، بمشاركة 16 جامعة ومعهد، مشيداً بالمستوى الاحترافى للتنظيم، ومقدماً الشكر لكل من شارك فى هذا الحدث الرياضى الهام.

ووقالم رئيس الجامعة على هامش الاجتماع بتكريم كلا من: أ.د مها أمين عميد كلية التربية الرياضية بنات، وأ.د محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين، وأ.د أسعد الكيكى المدير التنفيذى لاستاد الجامعة، وأ.د إسلام سالم مصمم العرض الرياضى، ود. رحاب أحمد حافظ مصمم العرض الرياضى، ود. نجلاء فتحى مصمم العرض الرياضى، وأ.د محمد جمال عطوه المدير التنفيذى لوحدة الخدمات والتغذية، ود. عمر الإبراشى مدير عام الوحدات العلاجية، ود. مها حامد خليفه مدير الطب الوقائى، و طاهر جمال الدين الزينى مدير إدارة النشاط الرياضى، و شهاب محروس قنديـل مدير إدارة النشاط الاجتماعى، و ممدوح عباس مدير عام المدن الجامعية والتغذية، وسامى سعد محمد رئيس عمال رعاية الشباب واستاد الجامعة.