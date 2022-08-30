رئيس الإمارات يوجه رسالة صوتية للطلبة بمناسبة العام الدراسى الجديد

وكالات

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة العودة إلى المدارس وبداية العام الدراسى الجديد.

وأكد في الكلمة التي أذيعت، الثلاثاء، فى الإذاعات المدرسية في مختلف مدارس الدولة، ضرورة المثابرة والاجتهاد ومواصلة التعلم وتعزيز قيمة الإبداع والتميز فى نفوس أبنائنا الطلبة .

كلمة #رئيس_الدولة التي وجهها إلى أبنائه الطلبة بمناسبة العام الدراسى الجديد والتى أذيعت اليوم فى مختلف مدارس الدولة #وام pic.twitter.com/eekCQ6jm1s — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 30, 2022

وفيما يلى نص كلمة رئيس دولة الإمارات..

السلام عليكم..

عيالى.. أول شئ أبارك لكم العودة إلى مدارسكم.. وأبارك لجميع المدرسين والعاملين فى قطاع التعليم.. وإن شاء الله تكون بداية موفقة وناجحة فى عام دراسى جديد.

عيالي.. بداية الحياة أحلام.. تكبر معنا.. ويكبر طموحنا بتحقيقها.. ومدارسكم تصقل هذه الأحلام والمهارات ويُرسم فيها المستقبل..

فأوصيكم ببذل الجهد والمثابرة.. فمسيرة العلم والمعرفة مسيرة متواصلة لا تتوقف.. عليكم يا عيالي.. بالتميز والإبداع والعزيمة.. حدِّدوا أهدافكم.. ولا تتوقفوا عن المحاولة.. استثمروا أوقاتكم بأشياء تنفعكم وتنفع أهاليكم ومجتمعكم.

وأقول لإخوانى المعلمين وأخواتى المعلمات إن جهودكم مقدرة.. ورسالتكم عظيمة.. ومسؤوليتكم كبيرة فى التربية والتعليم.. والله يحفظكم ويعينكم على أداء هذه الرسالة..

وعندما نتحدث عن التعليم.. ليس معناه المدرسة والمعلم والطالب فقط..

لكن التعليم منظومة متكاملة.. ولا يمكن أن تحقق أهدافها من دون أن يقوم الأب والأم والأسرة.. بدورهم ومتابعة عيالهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم.. وكذلك يقوم المجتمع بدوره بمختلف جهاته ومؤسساته.. بمساعدة منظومة التعليم ومعاونتها حتى تحقق أهدافها الكاملة.. الله يوفقكم ويحفظكم.