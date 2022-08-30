رئيسة وزراء تونس: نستضيف قمة الفرنكوفونية ومنتدى الاقتصاد في نوفمبر

إيمان حنا

قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن؛ خلال كلمة أمام أعضاء مجمع مؤسسات فرنسا؛ إن تونس سوف تستضيف الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية بجربة في موعدها المقرر يومي 19 و20 نوفمبر المقبل، وفق موزاييك.

وأكدت رئيسة الحكومة على انعقاد المنتدى الاقتصادي للقمة قائلة: "تونس وبالتحديد جربة، ستحتضن القمة الفرنكوفونية في نوفمبر القادم والمنتدى الاقتصادى ومرحبا بالجميع؛ موجهة الدعوة الرسمية لشركاء تونس من مجمع مؤسسات فرنسا (MEDEF)للحضور بالقمة".

ويدحض تصريح رئيسة الحكومة ما روج خلال الأيام الماضية حول ترحيل القمة لتحتضنها باريس وإلغاء دورة تونس .

ويذكر أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن تشارك كضيفة شرف في ملتقى رواد الأعمال الذي تحتضنه باريس من 29 إلى 31 من أغسطس الجاري ويستقبل هذا العام قرابة 10 آلاف زائر، بما في ذلك العديد من أصحاب المؤسسات. وتترأس رئيسة الحكومة نجلاء بودن الوفد الرسمي التونسي المتكون من نايلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، و سامية الشرفي قدور، مستشارة رئيسة الحكومة.

وأجرت بودن محادثات مع كبار المسؤولين في عدد من الشركات الفرنسية الكبرى والشركات الناشئة الراغبة في الاستثمار في تونس.