"دينا عبد المنعم".. أول رئيس لمصنع إنتاج الذخيرة فى مصر

كتب زكى القاضى

أصدر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، قراراً بتعيين المهندسة دينا عبد المنعم رئيساً لمجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي).

بدوره أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن المهندسة دينا عبد المنعم حاصلة على بكالوريوس هندسة القوى والآلات الكهربائية، وحصلت على ماجستير في التحكم الآلي كما حصلت على شهادة الأعمال الدولية المعتمدة من جامعة ميسوري ودرست برنامج القيادة للتميز الحكومي في جامعة كينجز بلندن والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت رحلتها المهنية بالإنتاج الحربي منذ عام 1998 كمهندسة للصيانة بإحدى الشركات التابعة وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى تولي منصب مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربي للتطوير والمتابعة ثم جاء قرار الوزير "محمد صلاح" بتعيينها رئيساً لمجلس إدارة الشركة (مصنع 27 الحربي) لتصبح بذلك أول سيدة تشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للوزارة.

وأكد "بكر" أن هذا القرار يأتي في ضوء توجيهات الوزير محمد صلاح الدين مصطفى بضرورة العمل وفقاً لمباديء تكافؤ الفرص والمساواة، مشيراً إلى أن الوزير دائماً ما يؤكد على أن المرأة في قطاع الإنتاج الحربي عنصر فاعل ومتميز ومؤثر وأدائها يدفع إلى إعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صُنع القرار بما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة وفي إطار الجمهورية الجديدة المبنية على العمل الدؤوب والعلم والتنمية واحترام حقوق الإنسان.

جدير بالذكر، أن شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) تم افتتاحها عام 1954 وتم بداخلها إنتاج أول منتج حربي مصري بنسبة 100% من خلال إنتاج أول طلقة ذخيرة ۹ مم وذلك يوم ۲۳ أكتوبر ۱۹۵٤ والذي أُتخد عيداً للإنتاج الحربي منذ ذلك الوقت، وتنتج الشركة ذخائر الأسلحة الصغيرة بأنواعها ولتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية والكفاءات البشرية المتوفرة بالشركة يتم تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار منافسة مثل المراوح والمحركات الكهربائية واللوحات الكهربائية وشفاطات المصانع والورش وتمتلك الشركة العديد من الإمكانيات التكنولوجية المتطورة مثل مكبس سباكة بالضغط 420 طن ومكابس هيدروليكية حتى 100 طن بالإضافة إلى ماكينة الحفر بالشرارة وماكينة لف المواتير ومخارط متطورة.