اليوم السابع
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درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت بكافة الأنحاء.. تصل 45 جنوبا

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 08:00 ص
درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت بكافة الأنحاء.. تصل 45 جنوبا درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل،  حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى السبت، كما يلى:
 
 
- الثلاثاء 30 أغسطس : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة
 
 
- الأربعاء 31 أغسطس : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة
 
 
- الخميس 1 سبتمبر : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 34 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة
 
- الجمعة 2 سبتمبر : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
 
- السبت 3 سبتمبر : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 37 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة
 
 

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