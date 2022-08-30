خلى بالك.. التعرض كثيرا للشمس يسبب الحساسية وحروق البشرة

كتبت إيناس البنا

التعرض لأشعة الشمس من الأمور المفيدة بالطبع للبشرة والجسم للحصول على فيتامين (د)، وهو عنصر غذائى أساسى للجسم، كما أنه من المهم أيضًا أن تستخدم أقصى حماية لبشرتك، فقد تتسبب أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة فى الإصابة بسرطان الجلد ومشاكل جلدية أخرى.

وفى فصل الصيف تكون أشعة الشمس قوية من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً، وللحفاظ على نفسك من أشعة الشمس من المهم استخدام واقيات الشمس، والبقاء فى الداخل أو فى الظل كلما أمكن ذلك، وارتداء النظارات الشمسية التى تحمى العين من الأشعة فوق البنفسجية، وفقا لموقع WebMD.

كيف يؤثر التعرض المفرط للشمس على بشرتك



حروق الشمس

هذا هو أحد الآثار الرئيسية للتعرض المفرط، فيمكن أن تتسبب حروق الشمس فى إتلاف حاجز الجلد، وإذا حدثت حروق الشمس بشكل متكرر فقد تؤدى إلى ظهور بقع جافة فى الجلد مصحوبة باحمرار وحكة.

حساسية الشمس

هذه حالة يؤدى فيها التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة إلى ظهور الطفح الجلدى والحساسية والحكة على الجلد.

التصبغ

البقاء فى الشمس لفترة طويلة بدون واقى الشمس يمكن أن يسبب تصبغًا، حيث يمكنك رؤية بقع داكنة على سطح بشرتك.

سرطان الجلد

يعد هذا من أخطر آثار البقاء بالخارج لفترة طويلة فى الشمس دون استخدام واقى من الشمس أو أى نوع من الحماية، فقد تحفز أشعة الشمس فوق البنفسجية الخلايا السرطانية التى تسبب سرطان الجلد فى النهاية.

علامات الشيخوخة المبكرة

قد يؤدى البقاء فى الشمس لفترة طويلة إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.