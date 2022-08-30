"ختان الإناث بين الدين والطب" ندوة بمكنبة الطفل بسنورس

الفيوم رباب الجالي

عقدت مكتب الطفل والشباب بمركز سنورس بمحافظة الفيوم محاضرة بعنوان" ختان الإناث بين الدين والطب". تحت إشراف سماح كامل مدير قصر ثقافة الفيوم



وحاضر فيها الشيخ محمود احمد من ادارة الاوقاف تحدث عن ختان الاناث فهي عادة فرعونية بدأت في مصر عام 100‪ قبل الميلاد وهي من العادات التي تمارس حتى الآن في كثير من البلدان وبعض الدول الأفريقية التي ترتفع فيها معدلات الفقر والأمية رأي الدين ورأي الطب في ختان الإناث وكان لا بد من عمل دراسة رأي الدين والطب في هذه المسألة لأن أكثر من ٧٠% ممن يؤيدون ختان الإناث مؤمنون أنها من إحدى الشعائر الدينية خاصة وأن هناك أيضا البعض ممن هو مؤمن بأن الختان للنساء أمر لا يوجد له أدلة حقيقية لفرضه او وجوبه ويرى ان جسم الانسان منحة من الله تعالى الذي قال ( وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) وكل ما في الإنسان هو نعمة يجب أن يشكر الله عليها



كما نظم نادي أدب قصر ثقافة الفيوم أمسية شعرية شارك فيها مجموعة من شعراء الفيوم والقاهرة الشاعر علاء الرمحي والشاعرة اميمة اسماعيل والشاعر محمد حسني الي جانب فقرة غنائية الفنان عهدي شاكر، كما نفذت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة عرض مسرح عرائس بعنوان"لا انا عبلة " تأليف يوسف الحمادى نفذوها رضا محمد وعبير ناجى وهند عبد التواب، فيما عقد نادى المرأة بفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان"المشاريع الصغيرة التى ترفع من دخل المرأة المعيلة" الي جانب ورشة تدريبية على مشروع التفصيل بالباترون المبسط







جانب من الندوات (1)



جانب من الندوات (2)







