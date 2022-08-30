ختام فعاليات حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" بمحافظة الدقهلية

فريق المحافظات

اختتمت اليوم مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، فعاليات حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وشهد قصر ثقافة المنصورة، فعاليات الحملة والتي أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعي، تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزير التضامن الإجتماعي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالدقهلية.

وشارك في الفاعليات عمرو فرج مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، الدكتورة ايمان الطرشوبي، والدكتورة داليا الاتربي.

وتحدث خلال الفاعليات فضلية الدكتور أحمد إسماعيل، مدير عام إدارة أوقاف طلخا، والقمص إيفرام، راعي كنيسة الشهيد الاعظم، والمستشار محمد بلال، وعدد من الشخصيات العامة بمحافظة الدقهلية.

وتم تقديم عدد من الفقرات الغنائية، والعروض المسرحية التفاعلية، التي تناولت موضوع الحملة، والتي بدأت فعاليتها، يوم 1 يونيو وعلى مدار 90 يوما، ضمن تنفيذ برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وتم تنظيم العديد من الندوات، واللقاءات التعريفية، وحملات طرق الأبواب، من خلال الرائدات الاجتماعيات، وكان اهم أهداف الحملة تكوين رأي عام، وثقافة واعية، تناهض ظاهرة زواج الأطفال وخاصة بالريف المصري.