بدأ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للتفتيش على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
وقال رافائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان: "يجب أن نضمن سلامة أكبر منشأة نووية أوكرانية وأوروبية".
كانت أوكرانيا وروسيا قد اتهمتا بعضهما البعض بمواصلة الهجمات حول محطة الطاقة النووية، كما استمر القتال في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وقد تعهدت روسيا بأنها ستضمن سلامة وفد الخبراء الدولي أثناء تفتيشه محطة زابوريزهيا للطاقة النووية.
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