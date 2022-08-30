وقال رافائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان: "يجب أن نضمن سلامة أكبر منشأة نووية أوكرانية وأوروبية".

كانت أوكرانيا وروسيا قد اتهمتا بعضهما البعض بمواصلة الهجمات حول محطة الطاقة النووية، كما استمر القتال في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وقد تعهدت روسيا بأنها ستضمن سلامة وفد الخبراء الدولي أثناء تفتيشه محطة زابوريزهيا للطاقة النووية.