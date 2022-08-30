حياة كريمة بقنا.. جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة طبية بمنطقة مدينة العمال بقنا

قنا صابر سعيد

نظمت جامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة متنوعة التخصصات لمنطقة مدينة العمال بقنا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، إن الجامعة قامت بتنظيم قافلة شاملة تضمنت قافلة طبية بشرية وقعت الكشف وصرف العلاج المجانى لـ 575 حالة، والحالات جاءت كالتالى 120 رمد، 130 عظام، 20 نساء وتوليد، 60 أنف وأذن وحنجرة، 150 جلدية، 5 نفسية وعصبية،50، أطفال، 40 جهاز هضمي.

وأضف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قام بتوزيع الملصقات والتوعية بمخاطر الإدمان على صحة الفرد وتأثيره على الأسرة والمجتمع.