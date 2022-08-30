حملة لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على التلاعب بالأسعار فى سفاجا.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، لمراقبة الأسواق، وفقا لتعليمات اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا.

من جانبه قال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، أن الحملة توجهت لمتابعة ومراقبة الأسواق، ورافقها مكتب العمل، إلى عدد من المحال التجارية والمطاعم فى سياق حماية المستهلك من أى تجاوزات.

تابع رئيس المدينة، أعمال اللجنة، وأمر باتخاذ الإجراءات الفورية، حيال المنشآت لم تلتزم بإعلان الأسعار، ومنشآت أخرى دون شهادات صحية للعاملين بها، ويأتى ذلك لعدم التهاون مع من يسعى، للتلاعب بالحاجات الأساسية للمواطنين.

يأتى هذا فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات للعمل على إلزام التجار بإعلان الأسعار والتزام العاملين لديهم بالشروط الصحية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.