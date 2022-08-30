كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 3 سيدات و4 رجال لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالعجوزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين يقوموا بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية داخل نادي صحي بالعجوزة.

ألقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، بمديرية أمن الجيزة، القبض على عناصر تخصصت في الأعمال المنافية للآداب.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود نادى صحي، يروج لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، وذلك بادعاء إجراء جلسات مساج بأحد النوادي الصحية بالعجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر النادي الصحي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أشخاص، كما تم ضبط واحد من راغبي المتعة الحرام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.