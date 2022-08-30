حبس عاطل بتهمة الترويج لبيع المخدرات عبر مواقع التواصل فى عين شمس 4 أيام

أمرت نيابة عين شمس، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة ترويج المواد المخدرة، مستخدما مواقع التواصل الاجتماعى فى انتظار وتوزيع تجارته الآثمة من خلالها، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لممارسة نشاطه الإجرامى، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إرسال التحريات حول الواقعة.

كانت قررت جهات التحقيق المختصة، انتداب مهندس فنى لفحص مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وإعداد تقرير واف.

وطلبت جهات التحقيق سرعة التحريات حول مقطع الفيديو وبيان وجود مقاطع أخرى من عدمه.

عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس فى القاهرة، تمكنت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من تحديد هوية الشخص المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (كمية من البودر المخدر معده للبيع - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف أمام اللواء علاء بشندى بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار واستغلاله لمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لنشاطه الإجرامى.