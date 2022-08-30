حبس إمام وخطيب بتهمة الاستيلاء على أموال 4 مواطنين بحجه توظيفها فى المنوفية

قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حبس إمام وخطيب وذلك لقيام 4 مواطنين من أهالى مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، بتحرير محاضر ضد أحد أئمة المساجد، وإتهامه بالنصب عليهم فى مبالغ مالية طائلة، بحجة تشغيلها فى المستلزمات الطبية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد، بورود بلاغ من بعض المواطنين بتضررهم من إمام وخطيب بأحد مساجد المركز، بعد الحصول على أموالهم بعرض تشغيلها فى المستلزمات الطبية، وعدم الوفاء بتلك الالتزامات، مطالبين بتحرير محضر وسؤاله.

وعلى الفور وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث أشمون، من القبض على المتهم، إمام وخطيب بالأوقاف، بتهمة النصب على المواطنين، تحت ستار التجارة فى المستلزمات الطبية، وقُدر المبلغ الذى اشتكى به 4 من المتضررين 2 مليون جنيه قابل لزيادة مع بلاغات جديدة، وبمواجهة المتهم بالاتهامات اعترف.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 11521 إدارى المركز، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسؤال المتضررين والمشكو فى حقه، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.