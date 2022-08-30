اليوم السابع
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جهاز مدينة العبور يستأنف تسليم وحدات مشروع سكن مصر.. الأحد

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:27 م
جهاز مدينة العبور يستأنف تسليم وحدات مشروع سكن مصر.. الأحد مشروع سكن مصر
كتب أحمد حسن

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يستأنف جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الأحد المقبل تسليم وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة 2600 فدان بالمدينة.
 
وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 122، يوم الأحد 4/9/2022، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 6/9/2022، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 11/9/2022، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الثلاثاء 13/9/2022.
 
وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 18/9/2022، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 20/9/2022، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الأحد 25/9/2022، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء 27/9/2022، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الأحد 2/10/2022، ووحدات العمارة رقم 127، يوم الثلاثاء 4/10/2022.
 
وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 9/10/2022، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 11/10/2022، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأحد 16/10/2022، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الثلاثاء 18/10/2022، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الأحد 23/10/2022، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الثلاثاء 25/10/2022.
 
وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تخصيص الأيام من الأحد 30/10/2022 : الخميس 3/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه على المواطنين الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات قبل الاستلام.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه العبور

مشروعات الاسكان



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