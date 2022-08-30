جمعية رجال الأعمال تثمن قرارات وزير المالية: تحمى الصناع والمستوردين من غرمات التأخير

كتب هاني الحوتى

قال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة القرارات التي صرح عنها وزير المالية «طيبة» للاستيراد وتساعد علي تخفيض تكاليف الخامات ومستلزمات الانتاج.

واضاف حمزة، كما أن هذه القرارات تحمي الصناع والمستوردين من الارضيات وغرامات التاخير لحين قيام البنوك بتظهير المستندات واصدار نموذج «4»، مؤكدا أن تصريحات الدكتور معيط حملت العديد من الرسائل الهامة التي تدعو لتفاؤل مجتمع الأعمال.

وقال: «نشكر معالي وزير المالية الدكتور محمد معيط علي هذه القرارات التي ستخفف كثيرًا من الصعوبات والتكاليف الاضافية التي قابلت الصناع والمستوردين وعطلت مسيرة الافراج المسبق علي الرسائل والذي تبناه د.معيط وكنا قد بدانا في تحقيق نتائج طيبة من تطبيقه».

وأشار رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، إلي ضرورة طمأنت مجتمع الصناع والمستوردين عن توافر الدولار لدي البنوك لسرعة تظهير المستندات واستلام البوالص لسرعة السير في اجراءات التخليص الجمركي.

وكان وزير المالية، قال في بيان صحفي أنه سيتم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة فى ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وأشار الوزير أنه سيتم الإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع «المركزى» و«التجارة والصناعة، ومنح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية.

وأكد معيط أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.