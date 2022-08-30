جمارك المطار تضبط راكبين بحوزتهما حشيش وشيكولاته بالمخدرات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى راكبا مصريا بحوزته كمية من شرائط لعقار الترامادول المخدر وقطعة حشيش والثانى أجنبى من اصل مصرى بحوزته أنابيب بها زيت الماريجوانا المخدر وقطع شيكولاتة بالمخدرات.

الحالة الاولى أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول تم ترقب دخول احد الركاب لانهاء الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع العقيد حاتم عزت من إدارة البحث الجنائى، قام حازم محمد على مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف احمد مرسى محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٧٨ شريط لعقار الترامادول المخدر وقطعة من مخدر الحشيش مخفيين داخل لفافات من الورق الحرارى.

والحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الكندية القادمة من مونتريال استوقف محمد السيد قنديل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

قام محمد ابو الليل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف أمانى عبد الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٢٣ انبوب بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر و٤ قطع شيكولاتة مخلوطة بنفس المخدر.

امر تامر رمزى قاسم مدير الادارة الرابعة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٧٩ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الاول، كما امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الثانى وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى والذى احال الراكبين للنيابة المختصة.