جامعتا الإسكندرية والأهلية تستعدان لاستقبال الطلاب فى بداية العام الجامعى

الإسكندرية - أسماء على بدر

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس الجامعة المنعقد يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، على عمداء الكليات أهمية تكثيف جهود الكليات استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وسرعة الإنتهاء من كافة عمليات الصيانة للمباني والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على معايير السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية، وأكد على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المختلفة المقدمة لطلاب الجامعة بحيث تكون على مستوى متميز، واستعرض رئيس الجامعة الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد حيث يبدأ فى 1 أكتوبر القادم، ويستمر لمدة 14 اسبوع وتبدأ إمتحانات الفصل الدراسي الأول 9 يناير 2023 وتنتهي فى 26 يناير 2023، وتبدأ اجازة الفصل الدراسي الأول 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني فى 11 فبراير 2023 ويستمر لمدة 16 أسبوع، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023.

واستعرض رئيس الجامعة إستعدادات الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية المنشأة من خلال جامعة الإسكندرية حيث تبدأ فى أول أكتوبر القادم، بالمبانى المخصصة لها بمقر الجامعة الأهلية بسموحة الجديدة لافتاً أنه سيتم الاستفادة من معامل ومستشفيات جامعة الإسكندرية لتوفير احتياجات تقديم الخدمة التعليمية لطلاب الجامعة الأهلية، وأضاف أنه تم التنسيق مع محافظ الإسكندرية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل الوصول لمقر الجامعة الأهلية وتوفير الخدمات اللازمة.

وأكد رئيس الجامعة أن فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان أصبح جاهزاً للدراسة من حيث الإنشاءات والتجهيزات المطلوبة، ويبدأ تشغيل الفرع عقب توقيع الاتفاقية المشتركة بين الجانبين، وستكون الدراسة فيها على أساس البرامج وبعض البرامج والدرجات المشتركة الأخرى بالتعاون مع الجامعات العالمية.

واستعرض رئيس الجامعة الجهود المبذولة لتحقيق رؤية واستراتيجية جامعة الإسكندرية للوصول بها إلى مكانة دولية مرموقة من من خلال رؤية مستقبلية حديثة للجامعة، موضحاً جهود الجامعة لإنشاء فرع جامعة الإسكندرية بدولة ماليزيا، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً لتوقيع الاتفاقية المشتركة لإنشاء الفرع، وأوضح رئيس الجامعة أن الدراسة بالفرع ستكون قائمة على البرامج program based university، وجزء من الدراسة سيكون بجامعة الإسكندرية الأم التى ستمنح الدرجة العلمية.

وكرم المجلس الدكتورة أمانى إسماعيل، عميد كلية العلوم بمناسبة انتهاء فترة العمادة وجهودها المخلصة خلال فترة عملها، ووافق المجلس على توفير منح لطلاب الدراسات العليا لفصلى الخريف 2022 والربيع 2023 بكلية التربية وهى عبارة عن 20 منحة للدبلومات، و40 منحة لدرجة الماجستير، و40 منحة لدرجة الدكتوراة، على ان يكون التخفيض بنسبة 50% من رسوم الساعات المعتمدة دون المساس بالمصروفات الإدارية ووافق المجلس على إنشاء الماجستير المهنى فى الحوسبة الكمية والمعلوماتية الكمية بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة إيست لندن وجامعة الإسكندرية للشراكة الأكاديمية والبحثية، ومذكرة التفاهم المقترحة للتعاون الأكاديمي والبحثى المشترك بين جامعة الإسكندرية (كلية التجارة) وجامعة ماك ماستر بكندا ( كلية ديجرروت لإدارة الأعمال)، واتفاقية تبادل الطلاب بين جامعة الإسكندرية (معهد الدراسات العليا والبحوث) وجامعة POLITECNICO DI MILANO، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية و The Malaysian"Alexandria Academy SDN BHD" ، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) وجامعة فيرجينيا كومونولث( كلية الصيدلة)، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ووزارة التعليم العالي والعلوم التكنولوجى بجمهورية جنوب السودان، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة مارينجا بالبرازيل.

ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من المهندس عبد الفتاح رجب بمبلغ مليون وتسعمائة واثنا عشر ألفا جنية لتوريد اجهزة وتجهيزات لصالح مستشفى برج العرب الجامعى لسرطان الاطفال، ووافق المجلس على ترقية 50 عضو هيئة التدريس، 18 إلى وظيفة أستاذ، 32 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 19 مدرس، بالإضافة إلى منح 60 درجة دكتوراه و116 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.