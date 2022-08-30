جامعة بنى سويف تكرم أعضاء الجهاز الإدارى ممن بلغوا السن القانونية.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم212، المنعقدة صباح اليوم، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر أغسطس الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة على أهمية تكريمهم تقديراً لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعاً كأسرة.

والعاملين الذين تم تكريمهم هم: الأستاذ عبد المنعم عبد الفتاح محمد بكلية التجارة، والأستاذ محمد جميل عبد العليم بكلية العلوم، والأستاذة رضا كامل أحمد بكلية الطب البيطري، والأستاذ ربيع عبد الحفيظ عبد العزيز بإدارة الجامعة.



تكريم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية (1)



تكريم أعضاء الجهاز الإداري

جانب من التكريم