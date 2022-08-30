اليوم السابع
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جامعة بنها تحتل المركز الثالث بمسابقة كأس المعرفة على مستوى الجامعات المصرية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 05:22 م
جامعة بنها تحتل المركز الثالث بمسابقة كأس المعرفة على مستوى الجامعات المصرية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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شاركت جامعة بنها فى مسابقة "كأس المعرفة" التي تم تنظيمها بجامعة عين شمس خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الجاري، بمشاركة 25 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة، حيث فازت جامعة بنها (النشاط العلمي والتكنولوجي) بالمركز الثالث على مستوى المسابقة، وذلك في إطار اهتمام الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، بالمشاركة الإيجابية لطلاب الجامعة في الأنشطة الطلابية والتواصل الفعّال بين الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، على دعم إدارة الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية مما يسهم في اكتشاف المواهب العلمية والفنية لدى الطلاب، وتنمية روح العمل الجماعي والتنافس بين الطلاب، بالإضافة إلى تنمية المهارات الحياتية والمعرفية لدى الطلاب من خلال الأنشطة الثقافية المتاحة، مما يساهم في بناء صقل شخصية الطالب، وخلق جيل من قادة المستقبل.

من جانبه، قدم الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة، مؤكدا أن مشاركة طلاب الجامعة في هذه المسابقات يعمل على مد أواصر الصداقة مع الطلاب من كافة الجامعات، كما أنه يعمل على تنمية المهارات لدى الطلاب.

وأضاف الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بأن المسابقة فيها طلاب من كليات الطب البشرى والعلاج الطبيعي والطب البيطري والهندسة بشبرا وحصلت الجامعة على المركز الثالث في المسابقة.

وأشار الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، إلى أن الطلاب الفائزين هم الطالب أحمد حسام السيد كلية الهندسة بشبرا، الطالب أحمد على محمد كلية العلاج الطبيعي، الطالبة ميار مصطفى حسن كلية الطب البيطري، والطالبة منة الله عبد الله كلية الطب البشرى.


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