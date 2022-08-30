اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:21 م
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جامعة المنوفية تحصد جائزة الفريق المثالى بمسابقة كأس المعرفة بجامعة عين شمس

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:10 م
جامعة المنوفية تحصد جائزة الفريق المثالى بمسابقة كأس المعرفة بجامعة عين شمس جامعة المنوفية تحصد جائزة الفريق المثالي
المنوفية - محمد فتحى

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حصل فريق مكون من عدد من طلاب جامعة المنوفية علي جائزة أفضل فريق مثالي وأفضل روح رياضية وأخلاقية خلال المشاركة في مسابقة اللقاء القمي الثاني كأس المعرفه في المعلومات العلمية والعامة، الذي عقد في جامعه عين شمس خلال الفترة من 26 حتى 30 أغسطس.
 
وشارك وفد الطلابي في اللقاء تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومرفت عرفة مديرة إدارة النشط العلمي والتكنولوجي.
 
وتكون الفريق من الطلاب، عبد الحليم ابو المكارم، ومصطفى عماد، كلية الطب، وأمل أحمد عبد الحليم، كلية الإعلام، وآلاء عادل شحاته، الطب البيطري، وعبد الرحمن وليد، كلية الذكاء الاصطناعي، وآيه وليد كلية الطب، وأشرف على الوفد هبه رجب من إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.
 

محافظة المنوفية

جامعة المنوفية

كأس الفريق المثالى

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