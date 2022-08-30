تيسير مطر يوجه الشكر لمستشفى السويس العام: أطباء وتمريض ينتصرون للإنسانية

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وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الشكر لجميع الفريق من "أطباء وتمريض وإداريين وعمال" بمستشفى السويس العام، واصفا إياهم بفريق العمل الذى ينتصر لصالح الإنسانية بتقديم رعاية صحية فائقة لمن يتردد علي المستشفى دون أي معرفة مسبقة.

وخص النائب تيسير مطر الشكر لكل من الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، والدكتور أحمد محمد نوح مدير عام مستشفى السويس العام، والدكتورة نهلة إبراهيم نائب مدير المستشفى، كما خاص أيضا الشكر لكامل فريق العمل بقسم طوارئ الجراحة من أطباء وتمريض.

وأشار "مطر" إلى أن مجموعة من الموظفين الذين يعملون معه بشركاته تعرضوا لأزمة صحية طارئة أثناء سفرهم إلى العين السخنة، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام وتم معاملتهم معاملة تفوق أي تصور، مشيرا إلى أن ما رأيه بعينه يجعل أي مواطن أي يغير وجهة نظره القديمة على القطاع الصحي بمصر.

وأوضح "مطر" أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تولي لقطاع الصحة اهتماما خاصا وهو ما رأيه بأعيننا على أرض الواقع، مضيفا:" رأيت بعني الجميع يحظى برعاية صحية متميزة داخل مستشفى السويس العام".

