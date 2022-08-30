توفير منح دراسية لأبناء شمال سيناء المتفوقين بالجامعات.. تعرف على التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

اعلنت محافظة شمال سيناء الاعلان عن توفير 5 منح دراسية بالجامعة اليابانية للعام الدراسي 2022/2023 لأبناء المحافظة .

وتوزع المنح بكليات الصيدلة بحد ادنى 82‎%‎ ، والهندسة بحد ادنى 70 ‎%‎، وادارة الاعمال الدولية بحد ادنى 60 ‎%‎.

والتقدم للحصول على المنحة بديوان المحافظة خلال الفترة من 31 اغسطس الجارى حتى الاول من سبتمبر القادم .

وسبق واعلنت محافظة شمال سيناء توفير 95 منحة دراسية للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام بعدد 7 كليات بجامعة سيناء بفرعيها فى مدينة العريش بشمال سيناء والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، و 16 منحة دراسية جزئية بعدد 4 كليات بالجامعة المصرية الصينية.

وأوضح بيان المحافظة ان المنح المتاحة بجامعة سيناء لأبناء محافظة شمال سيناء هى:

5 منح بكلية طب الاسنان بالعريش بحد أدنى 76‎‎ %

9 منح بكلية الصيدلة بالعريش بحد ادنى 73‎‎ %

30 منحة بكلية الهندسة بالعريش بحد ادنى 66‎‎ %

10 منح بكلية تكنولوجيا المعلومات بالعريش بحد ادنى 61‎‎ %

منحة دراسية واحدة بكلية العلاج الطبيعى بالقنطرة بحد ادنى 75‎‎ %

20 منحة بكلية الإعلام بالقنطرة بحد ادنى 55‎ %

20 منحة بكلية إدارة الأعمال بالقنطرة بحد ادنى 55‎‎ %

توفير 16 منحة لأبناء المحافظة الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعة المصرية الصينية وهى منح جزئية بتخفيض 50 ‎%‎ مصروفات دراسية.

والمنح موزعة بواقع 4 منح بكليات الهندسة والتكنولوجيا بحد ادنى 78 ‎%‎، الاقتصاد والتجارة الدولية بحد ادنى 55 ‎%‎، الصيدلة وتكنولوجيا الدواء بحد ادنى 74 ‎%‎، العلاج الطبيعي 78 ‎%‎.

شروط الحصول على هذه المنح ، ان يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة العام الدراسي 2021-2022، ومن ابناء المحافظة والمقيمين فيها اقامة دائمة ، وحاصل على الشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء ، ولايكون تقدم للحصول على منح اخرى هذا العام، ولا مرشحا لإحدى كليات القمة فى التنسيق الحكومي وهى طب بشري وطب أسنان وصيدلة وعلاج طبيعى وهندسة.

والمستندات المطلوبة للتقدم للحصول على المنح هى صورة من الرقم القومى ، وصورة من شهادة الميلاد ، وصورة استمارة الثانوية العامة ، مستخرج من شهادة الثانوية العامة، ومستخرج من الشهادة الاعدادية ومستخرج من الشهادة الابتدائية.

ويتم تلقى الطلبات بمركز معلومات الديوان العام بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة من 29 أغسطس 2022 حتى 8 سبتمبر 2022 لمنح جامعة سيناء ، وخلال الفترة من 24 اغسطس 2022 حتى 30 أغسطس 2022 لمنح الجامعة الصينية.