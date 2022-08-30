توعية رواد مراكز الشباب والرياضة لترشيد استهلاك المياه بسوهاج.. صور

سوهاج – عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عددا من اللقاءات التوعوية لرواد مراكز الشباب والرياضة بمدينة سوهاج وذلك بهدف تنمية وعى الشباب وتكوين ثقافة واسعة لديهم عن قضايا المياه.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه تم تعريف المشاركين بالسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه يتم دعوة الشباب المشاركين لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى ونشر ثقافة التحول من الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية.



لقاءات توعويبة للمواطنين لترشيد استهلاك المياه

جانب من لقاءات التوعويبة للمواطنين



جانب من لقاءات التوعويبة للمواطنين