تهذيب أشجار حدائق وشوارع مدينة سفاجا ضمن مبادرة اتخصر للأخضر.. صور

نظمت إدارة الزراعة بمجلس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، حملة تجميل وتهذيب الأشجار للحدائق والجزر الوسطى بشوارع وميادين المدينة، وذلك فى إطار توجيهات محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، بضرورة الاهتمام بنظافة وتجميل الحدائق وتقليم الأشجار بالجزر الوسطى وعلى جانبىّ الطرق، ضمن مبادرة اتخضر للأخضر.

وقال اللواء ياسر شعبان، رئيس مجلس مدينة سفاجا، أن تم إصدار تعليمات تنسيق وتهذيب أشجار الشوارع ضمن مبادرة اوخضر للاخصر، حيث تابع أعمال قص وتهذيب أشجار الزينة وتقليم النخيل داخل الحدائق، والأشجار المنتشرة بالجزر الوسطى للشوارع والميادين

وشملت الحلمة تقليم الأشجار ونزع الهيش بمحيط شوارع ( الخلفى - الأمامى - ميدان العروسة )، لافتاً إلى أن تلك الأعمال تأتى ضمن خطة مجلس المدينة فى تطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن قطاع الحدائق والنظافة والتجميل بمجلس المدينة بذل جهوداً غير عادية فى قص وتقليم وتهذيب الأشجار والنجيل ورفع الهيشى وتنظيف وكنس ناتج القص والتقليم، وشدد على ضرورة الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة، والاهتمام بالمظهر الجمالى والحضارى للمدينة.