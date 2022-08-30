تنفيذ 30 قرار إزالة تعد على أراضى الدولة خلال يومين بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية بتنفيذ الحملات.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم تنفيذ 30 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة، حيث تم خلال اليوم الخامس عشر من المرحلة الأولى من الموجة 20 تنفيذ 14 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية و الرى بمنطقة فرع 4 مريوط التابع لحي وسط، وتنفيذ قرار إزالة تعدي على أراضي شركات وزارة قطاع الأعمال بحي العامرية ثان، وخلال اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى من الموجة 20 تم تنفيذ 14 قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية و الري بمنطقة مصرف العموم ومصرف حارس حي وسط، وتنفيذ قرار إزالة تعدي على أراضي شركات وزارة قطاع الأعمال بحي شرق.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء بتنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إلى أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، حيث تم تنفيذ إزالات متمثلة في ردم بالمخالفة للقانون بمساحة قدرها 9.88 سهم و 6 قيراط و كذلك تم تنفيذ قرار لإزالة التعدي على أرض إحدى الشركات التابع لوزارة قطاع الأعمال بحي العامرية ثان بمساحة 102 فدان و تسليم الارض إلى الشركة، كما تم تنفيذ اليوم 14 قرار إزالة على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية و الري بمنطقة مصرف العموم و مصرف حارس حي وسط متمثلة فى ردم و إلقاء تشوينات و زراعة في حرم المصرف و عمل كشك من الخشب و البوص بالمخالفة للقانون بمساحة قدرها 3 سهم و20 قيراط وكذلك تم تنفيذ قرار لإزالة التعدي على أرض شركة التابع لوزارة قطاع الأعمال حي شرق بمساحة 280 م2 و تسليم الموقع إلى الشركة.