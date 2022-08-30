تنظيم معرض فنى تشكيلى وورشة عمل على شواطئ الإسكندرية الخميس المقبل

تنظم محافظة الإسكندرية أول ورشة عمل ومعرض فني يقام على شواطئ الإسكندرية بمشاركة أكثر من 100 فنان تشكيلي من مختلف محافظات الجمهورية، بعنوان (فنون يا إسكندرية) وذلك يوم الخميس القادم، بمنطقة ستانلي، وتقام بالتعاون بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتشجيعًا للفعاليات الثقافية والفنية والسياحية.

ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات في تمام العاشرة صباحا حيث يتم تقديم الإبداعات الفنية، ويتخلل الفعاليات بعض العروض الفنية والفولكلورية التي تظهر البيئة السكندرية.