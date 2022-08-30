اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:19 م
أكرم القصاص
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تنظيم معرض فنى تشكيلى وورشة عمل على شواطئ الإسكندرية الخميس المقبل

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:34 م
تنظيم معرض فنى تشكيلى وورشة عمل على شواطئ الإسكندرية الخميس المقبل أحد شواطئ الإسكندرية -أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم محافظة الإسكندرية أول ورشة عمل ومعرض فني يقام على شواطئ الإسكندرية بمشاركة أكثر من 100 فنان تشكيلي من مختلف محافظات الجمهورية، بعنوان (فنون يا إسكندرية) وذلك يوم الخميس القادم، بمنطقة ستانلي، وتقام بالتعاون بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.
 
وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتشجيعًا للفعاليات الثقافية والفنية والسياحية.
 
ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات في تمام العاشرة صباحا حيث يتم تقديم الإبداعات الفنية، ويتخلل الفعاليات بعض العروض الفنية والفولكلورية التي تظهر البيئة السكندرية.

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

الفن التشكيلى



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