تموين دمياط يشن حملة موسعة على مركزى فارسكور ودمياط

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط عدد 94 محضرا، بينها 47 محضرا لمحلات عامة لعدم الإعلان عن الأسعار، 17 محضرا مخالفة بيع بأزيد عن السعر الرسمى المقرر لسلعة (السكر والارز والسجائر) ،2مخبز انتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات.

وضبط بدال لصرف المقررات التموينية (فرع جمعيتى) بيع بأزيد مقررات تموينية، 4 عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل ،وضبط موزع غاز بدون اعلان عن سعر استبدال اسطوانه الغاز.

وضبط مخبز طباقى بدون ترخيص، محضر استخدام أكياس سوداء فى تعبئة مواد غذائية وضبط 20 محضر عدم حمل شهاده صحية.

شنت مديرية تموين دمياط حملة موسعة بناحية الحورانى والطرحه بمركز فارسكور وناحية الشعراء مركز دمياط.