اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"تموين الإسكندرية" تضبط 5 طن أسمدة زراعية مدعمة بالسوق السوداء

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:21 م
"تموين الإسكندرية" تضبط 5 طن أسمدة زراعية مدعمة بالسوق السوداء أسمدة - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالاسكندرية،حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على السلع المدعمة من قبل الدولة حفاظا على أموال الدعم.
 
وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات فى نطاق الإدارة، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر حيازة أسمدة اليوريا، والمدعمة من قبل الدولة والمحظور حيازتها، وتداولها بالاسواق بدون تصريح من الجهات المختصة وبدون المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها بمناطق مختلفة ببرج العرب القديم.
 
 وتم ضبط 105 شيكارة سماد زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي كمية قدرها 5250 كجم، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام .
 
 

الاسكندرية

برج العرب

تموين الاسكندرية

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