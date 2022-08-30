تفاصيل خدمات عيادة التخاطب بمستشفى أرمنت لدعم أصحاب الهمم بمحافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن تقديم عيادة التخاطب بمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت التابعة للرعاية الصحية، خدمات متنوعة للمساهمة فى دعم كبير لأصحاب الهمم للتمكن من المشاركة بفعالية فى المجتمع، وذلك تحت إشراف الدكتورة مروة الكاشف أخصائى التخاطب بمستشفى حورس التخصصي.

وفى هذا الصدد قال الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إنه لكون أصحاب الهمم جزء أساسى فى الحياة، تقدم مستشفى حورس التخصصى بأرمنت بالأقصر الرعاية المتخصصة من خلال عيادة التخاطب لأصحاب الهمم لكى تمكنهم من المشاركة بفاعلية فى المجتمع، حيث يمكن الحجز بعيادة التخاطب بمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت بالأقصر، يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 مساء، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن عن طريق الحجز على الخط الساخن 15344.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تقدم عيادة التخاطب الخدمات التالية للأهالى والأبطال من أصحاب الهمم:- (حالات التأخر اللغوى والضعف السمعى - التأهيل السمعى ما قبل وبعد عمليات زراعة القوقعة - حالات التأخر الذهنى وفرط الحركة وتشتت الأنتباه - جميع أمراض النطق والكلام مثل التلعثم والخنف واللدغة والحبسة وأمراض الصوت العضوية وغير العضوية - حالات التوحد ومتلازمة داون والعي)، حيث تعمل العيادة تحت إشراف الدكتورة مروة الكاشف أخصائى التخاطب بمستشفى حورس التخصصي.