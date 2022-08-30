اليوم السابع
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تفاصيل جديدة باتهام لاعب كرة شهير بالاستيلاء على عقد زواج عرفى ورفضه نسب طفل

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:36 ص
تفاصيل جديدة باتهام لاعب كرة شهير بالاستيلاء على عقد زواج عرفى ورفضه نسب طفل مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت السيدة التى اتهمت لاعب كرة قدم شهير، بالاستيلاء على عقد زواجهما العرفى، فى المحضر الذى حررته بقسم شرطة الهرم، أنها تزوجت من اللاعب عرفيا يوم 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، وأنها منذ أسبوعين أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب.

واستمعت النيابة المختصة، لأقوال السيدة، والتى وجهت له خلال الإدلاء بأقوالها اتهاما بالاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه إثبات النسب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

تقدمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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