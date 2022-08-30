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تعيين المستشار عدلى عبد الفتاح جاد زايد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 07:01 م
تعيين المستشار عدلى عبد الفتاح جاد زايد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2022، بتعيين المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022، خلفًا المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية أغسطس الجاري.

كما أصدر الرئيس، القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2022 بمنح المستشار عزت أبو زيد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد  من مواليد 4 أبريل عام 1952 وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1974 من كلية الحقوق، جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.

وقد التحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة.

كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.


النيابه الاداريه

هيئه النيابه الاداريه

اليوم السابع بلس

المستشار عدلي عبد الفتاح

رئيس النيابة الإدارية الجديد



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