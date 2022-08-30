اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:57 م
أكرم القصاص
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تعرف على قيمة اشتراكات المترو ونسب التخفيضات

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:00 م
تعرف على قيمة اشتراكات المترو ونسب التخفيضات مترو الانفاق
كتب سيد الخلفاوى

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مع اقتراب بدء الدراسة يسعى الكثير لتجديد اشتراكات المترو، للاستفادة بالتخفضات، خاصة الطلبة ويقدم اليوم السابع فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن كيفية استخراج الاشتراك الشهرى بالمترو والفئات التى يسخرج لها وقيمته وأنواعه ونسب التخفيض التى يحصل عليها المستفيد من خلال استقلاله لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة، خلال التقرير التالى:-

 

1ـ يستخرج للجمهور العادى.

2ـ الأفضل والأنسب والأقل تكلفة لمن يستقل المترو يوميا أو شبه يوميا.

3ـ يستخرج من كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات المترو.

4ـ يستخرج لحامله حيث يمكن لأكثر من مستخدم الاستفادة به.

5ـ يتم سحب استمارة اشتراك من مكتب الاشتراك بقيمة 25 جنيها وملء بياناتها.

6ـ يتم استخراج كارت ذكى بقيمة 25 جنيها لتحميل الاشتراك عليه.

7ـ هذا الاشتراك عبارة عن عدد من الرحلات محملة على الكارت الذكى.

8ـ يحدد فى هذا الاشتراك عدد المحطات أو المناطق التى يستقلها المستفيد خلال رحلاته.

9ـ سعر الاشتراك لاستقلال منطقة واحدة بحد أقصى 9 محطات يبلغ 185 جنيها بنسبة تخفيض 38.3% مقارنة بسعر الرحلة حالة استقلالها بموجب التذكرة.

10ـ سعر الاشتراك لاستقلال منطقتين بعدد من 9 لـ 16 محطة يبلغ 230 جنيها بنسبة تخفيض 45.2 مقارنة بسعر الرحلة حالة استقلالها بموجب التذكرة.

11ـ سعر الاشتراك لاستقلال 3 أو 4 مناطق يبلغ 270 جنيها بنسبة تخفيض 55% مقارنة بسعر الرحلة فى حالة استقلالها بموجب التذكرة.

12ـ سعر الاشتراك 5 أو 6 مناطق يبلغ 360 جنيها بنسبة تخفيض 40% مقارنة بسعر الرحلة فى حالة استقلالها بموجب التذكرة.

 

 
اسعار الاشتراكات بالمترو
اسعار الاشتراكات بالمترو

اسعار تذاكر مترو الانفاق
اسعار تذاكر مترو الانفاق

قيمة الاشتراكات
قيمة الاشتراكات

اسعار الاشتراكات
اسعار الاشتراكات

قيمة اشتراكات المترو
قيمة اشتراكات المترو

اشتراكات المترو ونسب التخفيضات
اشتراكات المترو ونسب التخفيضات

قيمة اشتراكات المترو ونسب التخفيضات
قيمة اشتراكات المترو ونسب التخفيضات

 


اشتراكات المترو

اشتراكات المترو للطلبة

اشتراكات الطلبة

المترو



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