تعرف على حقيقة رفض أسرة دفن شخص بمقابرهم لعدم اشتراكه بها في حياته

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من (ربة منزل – مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز) لتضررها من مستخدم إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" لقيامه بنشر مقطع فيديو عبر الصفحة المشار إليها يظهر خلاله أحد الأشخاص يزعم إعتراض المبلغة على دفن زوج شقيقتها بمقابر العائلة، بسبب عدم قيامه بالإشتراك فى دفع ثمن المقبرة وذلك على خلاف الحقيقة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام أعمام المبلغة (3 أشخاص – مقيمين بذات القرية) بالإعتراض على دفن جثمان المتوفى بمقابر عائلتهم لكونه ليس من عائلتهم وخشيتهم النزاع على ملكية المقبرة مستقبلا، وتم التراضى بينهم وبين أسرة المتوفى وتم دفن جثمان المتوفى المذكور بذات المقابر فى حينه.