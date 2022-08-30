تعرف على المقومات السياحية بمحافظة القليوبية.. فيديو

كتب محمد أسعد

بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية، والذي يحتفل به في 30 من أغسطس من كل عام تخليدا لذكري وضع حجر الأساس للقناطر الخيرية، نستعرض خلال التقرير التالى أهم المقومات السياحية بالمحافظة.

تعد محافظة القليوبية واحدة من أهم محافظات مصر على مر العصور، ففي العصور القديمة نالت المحافظة أهمية كبيرة حيث تضم العديد من المواقع الأثرية الهامة مثل تل أتريب وحمامات أتريب، وتل اليهودي وغيرها وظلت تتمتع بمكانتها خلال العصرين البطلمي والروماني مرورا بالعصر الإسلامي وحتى عصر محمد على باشا والذي قام بوضع حجر الأساس القناطر الخيرية.

كما تتميز المحافظة بالعديد من المقومات السياحية حيث تزخر بمجموعة من الحدائق والمتنزهات على مساحات كبيرة، فهي تضم القناطر الخيرية التي يتوافد عليها الزائرون من المصريين والسائحين لمشاهدة المناظر الطبيعية، كما أن بها متحف الرى الذى يضم نماذج مختلفة لوسائل ومشروعات الرى منذ العصور المصرية القديمة وحتى الآن، ومجسمات للسد العالى والقناطر والسدود المقامة على نهر النيل من منبعه وحتى مصبه، كما تضم القناطر أقدم محلج للقطن بالعالم، وكوبرى محمد علي الأثري، هذا بالإضافة إلى قصر محمد على باشا والذي يعد من أهم المشروعات التي تعمل وزارة السياحة والآثار على إفتتاحها بعد الانتهاء من مشروع ترميمه خلال الفترة القادمة.

ومن أهم المواقع الأثرية بالمحافظة

تل أتريب: والتي كانت مركزًا سياسيًا ودينيًا وإداريًا مهمًا في الدلتا، ويشير حجر بالرمو إلى أن هذا الموقع يعود تاريخه إلى بدايات الدولة القديمة، إلا أن المدينة نالت أهميتها الكبيرة خلال النصف الثاني من الألفية الأولى قبل الميلاد، وتطورت خلال عصر الدولة الحديثة.

و من أهم المناطق الأثرية بالمدينة خبيئة من العصرين اليوناني والروماني تضم عدد من التمائم والحلي المصنوع من الفضة، بالاضافة إلى مقبرة الملكة "تاخوت" زوجة الملك "بسماتيك الثاني" من الأسرة 26، ومقابر لسيدات من العصر المتأخر، ومستوطنة يونانية رومانية كبيرة بها مجمعات واسعة من الورش والحمامات. وخلال القرن الرابع قبل الميلاد، عُرفت مدينة أتريب كمركز هام متعدد الجنسيات والثقافات في عالم البحر الأبيض المتوسط.

تل اليهودية:

تم العثور فيها على بعض المواقع الأثرية من عصور الدولة الوسطى والانتقال الثانى والدولة الحديثة والعصر المتأخر.

كما تزخر المحافظة بعدد من الآثار الإسلامية منها سراى محمد على، مسجد الأشرف برسباى، قناطر محمد على الخيرية، مسجد الظاهر بيبرس (المسجد الكبير)، مبنى متحف نماذج الرى.

وتحتوي المحافظة على منشأة فندقية واحدة وثلاث منشأة سياحية من كافيتريات ومطاعم. كما تشتهر بالعديد من الصناعات الحرفية والأنشطة من أبرزها صناعة السجاد اليدوي والغزل والنسيج، والجريد.