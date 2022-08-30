تحالف السيادة العراقى يعلن دعمه لأى قرار بحل البرلمان وإعادة الانتخابات

وقال رئيس التحالف خميس الخنجر- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "نسعى مع القوى الوطنية المخلصة إلى مبادرة عاجلة لوأد الفتنة"، داعيا القوات المسلحة العراقية وكافة المؤسسات الأمنية إلى مسك زمام الأمور.

وفي السياق، أعلنت قيادة شرطة بابل في العراق استقرار الوضع الأمني بالمحافظة، مشيرة إلى تطبيق حظر التجوال في المحافظة حفاظاً على سلامة المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة.

وأكد مدير إعلام قيادة شرطة بابل العميد عادل الحسيني أن هناك تعاوناً كبيراً بين القوات الأمنية العراقية والمتظاهرين والمواطنين من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الشائعات والقنوات الإعلامية التي تحرض على العنف والكراهية بين المواطنين، والاعتماد على المصادر الرسمية في الأخبار المهمة.

ومن جهته، أعلن قائد شرطة الديوانية اللواء عبطان محمد مطلك الشبلي انتشار الأجهزة الأمنية العراقية في عموم المحافظة؛ لتطبيق فرض حظر التجوال حتى إشعار آخر مع مراعاة الحالات الإنسانية.

وبدوره، قال مدير المنتجات النفطية بمحافظة ذي قار قاسم الشويلي "إن وصول كميات من البنزين المخصصة للمحافظة مستمر، والبالغة مليونا و400 ألف لتر".