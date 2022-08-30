تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يومًا

كتبت أمنية الموجي

جددت محكمة الجنايات المختصة، حبس محمد رمضان، 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامه بالإنضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 16576 لسنة 2018، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وحيازة وإحراز منشورات للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد الدولة،

واستخدام مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.