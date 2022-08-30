تجديد حبس حارس فيلا وصديقه بتهمة السرقة في التجمع الخامس

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، تجديد حبس متهمين بسرقة فيلا في التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت نجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بسرقة مسكن أحد المواطنين وإعادة المسروقات.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) من داخل الفيلا محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، بإشراف اللواء علاء بشندي، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس الفيلا محل البلاغ، أحد الأشخاص).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (مبلغ مالى – 2 طبنجة صوت – 2 هاتف محمول "المستولى عليهما" –سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، كما أقر المتهم الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله كحارس للفيلا محل البلاغ وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية وعدم تواجده بالفيلا محل سكنه ، إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها ، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه ، حيث تمكنا من الدلوف لعقار تحت الإنشاء مجاور للفيلا محل الواقعة والتسلق ودخول الفيلا وعقب دخولهما تلاحظ لهما تواجد المفتاح بالخزينة فقاما بالإستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها وكذا حيازتهما للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع، والهاتفان من متحصلات الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية" صاحبى محلين للمجوهرات كائنين بمحافظة أسيوط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.