اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 04:22 م
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تجديد حبس المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين فى السلام

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:13 م
تجديد حبس المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين فى السلام مشاجرة - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس عاطل 45  يوما، بتهمة قتل شاب فى السلام بعد طعنه بسلاح.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل وراء قتل شاب فى مدينة السلام، بعدما تعدى عليه بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ووفاة شخص فى مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة شخص "م.ع.م" على إثر طعن نافذ فى البطن ووفاته أثناء إسعافه.

وكشفت المعاينة حول الواقعة، أن المتوفى وقعت مشادة كلامية مع المتهم وعلى إثرها نشبت مشاجرة وتعدى المتهم بسلاح أبيض عليه وتوفى، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

 

 


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