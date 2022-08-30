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بعثة الأمم المتحدة بالعراق تناشد المتظاهرين السماح للحكومة بأداء مسئولياتها

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:58 ص
بعثة الأمم المتحدة بالعراق تناشد المتظاهرين السماح للحكومة بأداء مسئولياتها مظاهرات العراق
كتبت : هند المغربي

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دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق " يونامى" كافة المتظاهرين السماح للحكومة بالاستمرار في مسؤولياتها بإدارة الدولة لخدمة شعب العراق، كما دعت البعثة كافة الأطراف (السياسية) للعمل نحو تهدئة التوترات واللجوء إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات .

ووفق بيان البعثة الأممية في العراق إن التطورات شهدت تصعيد بالغ الخطورة داعيا كافة المتظاهرين اخلاء المنطقة الخضراء في بغداد مشددا انه يجب على مؤسسات الدولة العمل دون عوائق في خدمة شعب العراق في كافة الظروف وفي جميع الأوقات لافتا الى إن احترام النظام الدستوري أمر ضروري.

وحث بيان البعثة الأممية "يونامي"  الجميع على الاستمرار في السلمية والتعاون مع قوات الأمن والإحجام عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة أحداث لا يمكن إيقافها.

 

 


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