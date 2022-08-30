برنامج تدريبى حول التغيرات المناخية وآثارها على القطاع الزراعى فى 3 محافظات

كتبت أسماء نصار

أطلق معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان " التغيرات المناخية وآثارها علي القطاع الزراعي" والذى يستمر فعالياته على مدار أسبوع كامل فى مديريات الزراعة بمحافظات: الغربية، والبحيرة، والإسماعيلية.

وقال الدكتور ياسر حيمرى وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، إن ذلك يأتي استمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية للمعهد، فى ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمود حسن ضيف مدير المعهد، بتكثيف الدور الارشادي وتوعية المزراعين وصقل مهارات المهندسين الزراعيين.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تنمية معارف المتدربين بتلك المحافظات حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالتغيرات المناخية وآثارها على القطاع الزراعى والأمن الغذائي المصرى، وسبل التكيف مع آثارها السلبية، لافتا إلى أنه يتناول عددا من المحاور منها: الموارد المائية كأحد محددات التنمية الزراعية وتأثرها بالتغيرات المناخية، فضلا عن دور الإرشاد الزراعى في التوعية بترشيد إستخدام مياه الرى وحث المزارعين علي اتباع نظم الري الحديثة، اضافة الى دور الإرشاد الزراعي في نشر المستحدثات والأفكار المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية، ودور الإعلام الزراعى في التوعية بالتغيرات المناخية وسبل الحد من آثارها السلبية علي القطاع الزراعي.

وأوضح أن هذه الفعاليات تأتي ضمن الأنشطة الإرشادية والتدريبية في إطار أسبوع التغيرات المناخية الذى أعلن عنه معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية والذى يتضمن إضافة إلى ذلك تنفيذ (11) ندوة إرشادية في هذا المجال تغطى 11 محافظة من محافظات الجمهورية.