اليوم السابع
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بتكلفة 8 ملايين جنيه.. محافظ قنا يفتتح المرحلة الثانية لمحطة مياه الترامسة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:19 ص
بتكلفة 8 ملايين جنيه.. محافظ قنا يفتتح المرحلة الثانية لمحطة مياه الترامسة جانب من الإفتتاح
قنا صابر سعيد

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افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا،  المرحلة الثانية لمحطة مياه الترامسة النقالي بمركز قنا، وذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، والمهندس محمد نصر، مدير عام البيئة وعدد من القيادات التنفيذية.
 
وقال محافظ قنا، إن تم رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة الترامسة النقالي من 50 لتر / ثانية الي 75 لتر ثانية بتكلفة 8 ملايين جنيه لخدمة أكثر من 30 ألف مواطن، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير مياه الشرب النقية للمواطن القنائي، باعتبار المياه حق أصيل من حقوق المواطن.
 
وأضاف المهندس رجب عرفة، أن شركة مياه الشرب تحرص على تطوير محطاتها القائمة بشكل دوري، بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة بهدف تحسين جودة مياه الشرب، وحل مشكلات المياه التي تواجهها بعض المناطق، وتحقيق هدف المحافظة في الحفاظ على صحة المواطنين تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.
الإفتتاح
الإفتتاح

جانب من افتتاح المحطة (1)
جانب من افتتاح المحطة (1)

جانب من افتتاح المحطة (2)
جانب من افتتاح المحطة (2)

جانب من الإفتتاح (1)
جانب من الإفتتاح (1)

جانب من الإفتتاح (2)
جانب من الإفتتاح (2)

محافظ قنا يفتتح المرحلة الثانية لمحطة مياه الترامسة النقالي (1)
محافظ قنا يفتتح المرحلة الثانية لمحطة مياه الترامسة النقالي (1)

محافظ قنا يفتتح المرحلة الثانية لمحطة مياه الترامسة النقالي (2)
محافظ قنا يفتتح المرحلة الثانية لمحطة مياه الترامسة النقالي 

 
 

افتتاح محطة مياه

محطة مياه الترامسة

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