بتكلفة 8 ملايين جنيه.. محافظ قنا يتابع أعمال المرحلة الثانية لمحطة مياه الترامسة النقالي

كتب أحمد حسن

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال المرحلة الثانية لمحطة مياه الترامسة النقالي بمركز قنا، حيث تم رفع الطاقة الانتاجية لمحطة الترامسة النقالي من 50 لتر / ثانية الي 75 لتر ثانية بتكلفة 8 مليون جنيه، لخدمة أكثر من 30 ألف مواطن، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير مياه الشرب النقية للمواطن القنائي.

جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفه رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية والمهندس محمد نصر مدير عام البيئة وعدد من القيادات التنفيذية .

وأوضح المهندس رجب عرفه، أن شركة مياه الشرب تحرص على تطوير محطاتها القائمة بشكل دوري، بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة بهدف تحسين جودة مياه الشرب، وحل مشكلات المياه التي تواجهها بعض المناطق، وتحقيق هدف المحافظة في الحفاظ على صحة المواطنين تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.